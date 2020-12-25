Лекторий «Симпосий» запустит цикл о политических идеях модерна

Онлайн-проект «Симпосий» запустит цикл лекций о политических идеях модерна. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятий.

Занятия проведет политический теоретик, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук и член редсовета «Художественного журнала» Илья Будрайтскис. В трех лекциях он расскажет о консерватизме, либерализме и социализме.

Первая встреча пройдет 19 января, на ней Будрайтскис поговорит о классических и современных консерваторах, в том числе — Берке, де Местре и Маккинтайре. Вторая лекция расскажет о формировании неолиберализма и либертарианства, она состоится 26 января.

Финальное занятие 6 февраля будет посвящено противоречиям социалистической мысли. Будрайтскис коснется в своем выступлении работ таких авторов как Маркс, Лукач, Грамша и Рансьер.

Присоединиться к циклу можно после регистрации. Стоимость всех трех лекций вместе составляет 1000 рублей, для студентов и пенсионеров — 900 рублей.