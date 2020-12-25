Онлайн-издание The Pudding создало бота-критика, который оценивает вкусы пользователей Spotify

Онлайн-медиа о поп-культуре The Pudding создало бота-критика, который оценивает вкусы пользователей Spotify. Об этом сообщил Insider.

Бот анализирует плейлисты людей и выносит свою оценку тому, какую музыку те слушают. Мнение веб-критика основывается на рецензиях портала Pitchfork, рекомендациях музыкальных магазинов и собственных предпочтениях редакции.

«Наш утонченный искусственный интеллект оценит ваш ужасный вкус в подборе музыки», — говорится в описании бота. Критик и впрямь дает нелицеприятные комментарии к плейлистам слушателей.

Среди его резюме есть такие фразы: «Ты на 38% мейнстримный слушатель. Лол, Дрейк, ты застрял в начале 2010-х», «Замечательно, еще один фанат Фиби Бриджерс. В последнее время ты часто слушал ее песни. Ты в порядке?», «Вижу много попсы. Прям реально много».