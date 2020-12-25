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Пес Эммануэля Макрона выступил с рождественским обращением и попросил помочь животным из приюта

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:24

Пес президента Франции Эммануэля Макрона по кличке Немо выступил с рождественским видеообращением. Оно появилось в инстаграм-аккаунте лидера страны.

Макрон выложил видео с питомцем: как становится ясно из субтитров, Немо просит французов забрать домой животных из приютов. Пес «рассказывает», что он и сам был бездомным, пока в 2017 году Макроны не стали его хозяевами.

«Каждый год 100 тыс. животных выбрасывают на улицу, как когда‑то меня. Скоро Рождество — приютите их! Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец — это часть семьи. Он любит вас больше всего на свете и рассчитывает на вас», — «отметил» Немо.

Пес президента, названный в честь персонажа любимой книги Эммануэля Макрона («20 тысяч лье под водой» Жюля Верна), пообещал, что во Франции ужесточат наказание за жестокое обращение с животными. Кроме того, государство выделит 20 млн евро на поддержку приютов.

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