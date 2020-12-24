Участниц Pussy Riot оштрафовали за надетые кокошники

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал участниц Pussy Riot за нарушение режима самоизоляции и желание «привлечь внимание блогеров». Об этом сообщил «МБХ медиа» со ссылкой а Марию Алехину.

Алехиной, а также Рите Флорес, фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову и художнику Фархаду Израфилли-Гильман назначили по тысяче рублей штрафа за действия 10 ноября.

Тогда активисты, согласно протоколам, нарушили режим самоизоляции и «осознавая противоправный характер своих действий, желая привлечь внимание блогеров, надели платья и кокошники». По словам Алехиной, на Раджабове и Израфилли-Гильмане кокошников не было.

«Это было второе наше задержание. Первый протокол нам оформили за то, что мы якобы были без масок, и прикрепили к нему фотографии, где мы явно в масках. Второй протокол был по несуществующей статье, и сейчас они превратили его в 20.6.1 (нарушение режима «самоизоляции»)», — сказала активистка.