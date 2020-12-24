В Петербурге ресторанам разрешили открыть зимние террасы

Власти Петербурга разрешили кафе и ресторанам открыть зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владельцам заведений можно будет расставить стулья, столики и зонты на уличных верандах. При этом площадь этих пространств не должна превышать площадь кафе или ресторана.

Согласование открытия террас проведут в упрощенном порядке, обещают власти города. В ночное время заведения работать не будут.

Ранее работу заведений общепита в Петербурге ограничили до 23.00. Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать гостей только с 6.00 до 19.00, а с 30 декабря по 3 января они будут работать только на вынос.