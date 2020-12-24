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Во Франции спасатели вернули в море 150-килограммового ската

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:02

В департаменте Эро на юге Франции спасатели вернули в море 150-килограммового ската. Об этом сообщил ТАСС.

Огромный скат-мобула выбросился на берег в коммуне Марсейан. Размах крыльев животного составил 3,4 метра, а длина — 2,2 метра. Чтобы спасти ската, специалисты убедились в его удовлетворительном состоянии и затем оттащили его на 1 морскую милю от берега (примерно 1,8 км) при помощи гидроциклов.

Представитель пожарно-спасательной службы департамента Эро назвал произошедшее «отличной рождественской историей», а также «настоящим счастьем» и «незабываемым моментом» для дайверов.

«Вот такие моменты приносят удовольствие в столь трудное время, придают смысл жизни и напоминают о важности заботы об окружающей среде», — отметил он.

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