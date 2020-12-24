В Германии выпустили настольную игру о коронавирусе

Четыре сестры Швадерлапп из немецкого города Висбаден выпустили настольную игру о коронавирусе. Об этом сообщил Reuters.

Девушки начали разрабатывать игру для себя, чтобы пережить первый локдаун из‑за пандемии. Коммерческим их проект стал благодаря отцу, оценившему задумку дочерей. Он помог сестрам найти художника, создавшего дизайн игры.

Игра, которую назвали «Корона», предназначена для двух — четырех игроков. Им необходимо помочь пожилому соседу и приобрести все продукты из его списка покупок. Победителем игры становится тот участник, который первым доставит товары.

Препятствиями на пути игроков станут карантин из‑за COVID-19, нехватка туалетной бумаги и других товаров первой необходимости. На данный момент семья продала уже две тысячи экземпляров игры, а также подписала контракт с магазином игрушек.

«Основной принцип — это солидарность. <…> Но каждый из игроков может решить, сотрудничать с другими или усложнить им задачу, заблокировав их путь вирусами», — рассказала Сара Швадерлапп.