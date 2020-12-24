Лаборатория геймификации Сбера проведет паблик-ток об истории и философии видеоигр. Он начнется 25 декабря в 15.00. Об этом сообщил Notion.

Встреча будет посвящена выходу книги «Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре» (издательство «Бомбора»). Ее написал исследователь Moscow Game Center, философ Александр Ветушинский — он примет участие в паблик-токе.

Вместе с ним место видеоигр в истории, науке и культуре обсудят преподаватель Школы дизайна ВШЭ Александр Суслов и исполнительный директор GameLab Иван Ткачев. Посмотреть паблик-ток можно будет на ютьюб-канале SberGameLab.