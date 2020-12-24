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Вышел клип Скриптонита на трек «Чистый» из сериала Федора Бондарчука «Псих»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:23

Рэпер Скриптонит выпустил клип на песню «Чистый» — официальный саундтрек к сериалу Федора Бондарчука «Псих», главную роль в котором сыграл Константин Богомолов.

В видео кадры со Скриптонитом переплетаются с кадрами из сериала с Богомоловым. Выход клипа приурочен к премьере финального, восьмого эпизода «Психа».

Сериал «Псих» рассказывает о московском психотерапевте, у которого без вести пропала жена. Он переживает эту травму и кризис среднего возраста, живет с матерью-сексологом, хочет ребенка от суррогатной матери. Рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь.

Ранее Скриптонит стал самым популярным российским артистом в 2020 году в сервисе Apple Music. Также он вошел в тройку самых прослушиваемых музыкантов в Spotify.

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