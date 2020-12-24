Федор Елютин и театральная компания «Импресарио» поставили первый детский спектакль

Театральный продюсер Федор Елютин и его компания «Импресарио» представили свой первый детский онлайн-спектакль «Пой, танцуй. Дети». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Перформанс представляет собой виртуальное путешествие, развивающее воображение, креативность и эмпатию. По словам создателей, спектакль дает возможность детям «выучить танцевальные движения и выпустить пар».

Главными героями «Пой, танцуй. Дети» станут космонавты Маша и Дима. По сюжету Маша потеряется в открытом космосе, а Диме вместе со зрителями предстоит ее спасти. Для этого участникам придется построить ракету и полететь на Луну.

Спектакль будет состоять из множества танцевальных номеров под знакомую поп-музыку и композиции из мультфильмов и кино. Детям предложат импровизировать и придумывать собственные движения, а также решать интерактивные задания на скорость и фантазию.

Режиссером постановки выступила Екатерина Половцева. Хореографию поставил Никита Беляков. Ведущих героев исполнили актеры Мария Баева и Дмитрий Бурукин. Присоединиться к перформансу можно 5 и 6 января, билеты продаются здесь.