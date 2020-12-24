«Гоголь-центр» выпустил коллекцию мерча. Ее разработали современные художники

«Гоголь-центр» вместе с московским брендом «Смерч» выпустил мерч с современными художниками. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

В создании коллекции приняли участие современные художники — Олег Котельников совместно с музеем современного искусства «АРТ4», Глеб Солнцев и Алиса Йоффе. Они разработали худи и свитшоты с уникальными принтами.

Йоффе создала три варианта черных худи с рисунками о любви и способах коммуникации: «Видеть — говорить», «Сцена проверки подлинности воскресения Христа из Евангельского повествования» и «Демонстрация свободы».

Солнцев представил принты для черных и серых свитшотов «Как дела?», «Володи» и «Нумаджон едет к вам». Последний концепт художник придумал, когда на локдауне рисовал портреты курьеров на коробках из‑под пиццы и дарил им. Также Солнцев сделал фреску при входе в «Гоголь-центр».

Котельников подготовил четыре свитшота ярких цветов (фиолетовый, мятный, розовый и белый) с принтами из серии La mort en rose. Она включает в себя 50 графических работ, созданных в 2020 году, которые «продолжают традицию жизнерадостного петербургского некрореализма».

«Театр как центр современного искусства, как пространство, где создаются новые визуальные смыслы, невозможен без постоянной коллаборации с самыми разными художниками. Это роднит его с музейным и галерейным пространствами. Встреча с людьми, которые нам близки по составу художественного вещества, всегда желанна», — рассказал режиссер Кирилл Серебренников.

Приобрести мерч можно здесь.