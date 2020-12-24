Ульяновский кот, которого спасли от сепаратора при сортировке мусора, стал заместителем министра

Кота, которого нашли в мешке сортировщики мусора на одном из предприятий в Ульяновске, забрали в региональное Минприроды. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «Отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Гульнара Рахматулина заявила, что с этого момента все сотрудники министерства будут ухаживать за ним нести за него ответственность. В самом ведомстве рассказали, что кот обосновался в приемной Минприроды. Сортировщика Михаила Тукаша, который обнаружил кота в плотно завязанном мешке, и директора центра сортировки мусора «Горкомхоз» Игоря Перфильева наградили благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира. Ветеринары рассказали, что спасенный кот находится в удовлетворительном состоянии: он вполне здоров и даже слегка упитан. В соцсетях министерства объявили конкурс на лучшее имя для нового сотрудника.

Кота нашли среди мусора на предприятии 21 декабря. Животное заметили уже на ленточном конвейере, который отправляет отходы прямиком в сепаратор. В «Горкомхозе» рассказали, что случаи выброшенных в мусорные контейнеры животных учащаются, а найти ответственных за это практически невозможно. Ранее на этом же предприятии спасли двух красноухих черепах и африканского ежа.