Шестой фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге в конце июля

Петербургская формация Roots United объявила даты проведения и старт продажи билетов на шестой по счету фестиваль Present Perfect. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в Петербурге с 23 по 25 июля 2021 года. Roots United планирует его проведение «с учетом различных возможных сценариев». Первый тираж билетов — 600 штук — будет в продаже до 31 января. Купить билеты можно здесь.

«Опыт 2020-го показал, что сплоченное комьюнити и ответственное стремление быть вместе — сильнее любых обстоятельств. Благодаря общим усилиям нам удалось провести летний фестиваль осенью, открыть собственный музыкальный двор и на два месяца забыться на берегу Невы, став примером несгибаемой веры в собственное дело», — рассказывает идеолог Roots United Дмитрий Агалаков.