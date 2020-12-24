В Беларуси задержали сотрудников «Пресс-клуба». Медиасообщества семи стран требуют их освобождения

Журналистские организации из России, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Латвии и Польши написали коллективное обращение по поводу задержания руководства «Пресс-клуба Беларусь». Они требуют отпустить коллег на свободу и прекратить их преследование.

Текст обращение опубликован на сайте Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) России. В нем указано, что 22 декабря в Минске силовики арестовали пятерых сотрудников «Пресс-клуба», а также провели обыски в их квартирах и офисе организации.

Среди задержанных — основатель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор по финансам Сергей Ольшевский, руководитель Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, а также оператор Петр Слуцкий.

«Мы убеждены в том, что атака на «Пресс-клуб» нацелена на то, чтобы помешать организации выполнять важную работу по поддержке медиа и журналистов Беларуси, работающих сегодня в крайне сложных условиях», — говорится в обращении.

Там также отмечается, что «Пресс-клуб» пользуется доверием и уважением журналистского сообщества не только в Беларуси, но и коллег из медиаорганизаций многих стран.

«Мы выражаем солидарность с нашими белорусскими коллегами, а также призываем коллег-журналистов и правозащитные организации других стран выразить свое отношение к аресту сотрудников этой независимой медиаорганизации и выступить в их поддержку», — пишут авторы обращения.

Сотрудники «Пресс-клуба Беларусь» были задержаны в течение дня 22 декабря. Портал Tut.by со ссылкой на источник писал, что их арестовали на 72 часа, а квартиры обыскивали в рамках уголовного дела по статье 243, части 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В комитете госконтроля сообщили, что Департамент финансовых расследований проверяет факты нарушения налогового законодательства «в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская «Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из‑за рубежа».

На сайте «Пресс-клуба» сообщается, что последнюю ночь все задержанные провели в ИВС на Окрестина. Аллу Шарко, Сергея Ольшевского и Сергея Якупова отвезли в ДФР, где их ждут адвокаты.

«Пресс-клуб Беларусь» — это площадка для профессионального развития медиасообщества, где проходят семинары, лекции, мастер-классы для журналистов. Организация в том числе публиковала материалы о репрессиях против независимых медиа и журналистов в республике.