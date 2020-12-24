перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Приквел «Безумного Макса» про Фуриосу выйдет в 2023 году 17:58
СМИ: американский Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом 17:22
Ульяновский кот, которого спасли от сепаратора при сортировке мусора, стал заместителем министра 17:22
«Гоголь-центр» выпустил коллекцию мерча. Ее разработали современные художники 17:16
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на митингах 16:36
Пресс-материалы Шестой фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге в конце июля
Шестой фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге в конце июля 16:33
В Беларуси задержали сотрудников «Пресс-клуба». Медиасообщества семи стран требуют их освобождения 16:28
Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий 15:56
Яна Троянова кружится в танце в клипе на песню Монеточки «Папина любовница» 15:12
Главред российского Mixmag Илья Воронин объявил о закрытии журнала 15:11
В Москве запустили онлайн-сервис по поиску пропавших питомцев 15:03
Сергей Минаев/YouTube Сергей Минаев снял документальный сериал о девяностых
Сергей Минаев снял документальный сериал о девяностых 14:04
Власти Петербурга: ситуация с COVID-19 не позволяет снять ограничения на праздники 13:13
Супругам из Калининграда назначили сроки до 13 лет тюрьмы за передачу секретных данных Латвии 13:09
Телефонные и интернет-мошенники заработали на россиянах 150 млрд рублей в 2020 году 12:28
«Рен ТВ»: в здании МИД пропал миллион долларов наличными. Деньги хранились в коробке из‑под водки 12:18
«Левада-центр»: каждый третий россиянин считает, что отравление Навального инсценировали 11:57
anshu18/Unsplash В России за сутки выявили почти 30 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили почти 30 тыс. случаев коронавируса 11:25
В Витебске оштрафовали женщину, которая сняла со стены в общежитии портрет Лукашенко 10:58
«Идите в жопу»: чужой голос в интервью с депутатом Вяткиным объяснили «технической ошибкой» Обновлено в 10:46
Отключить рекламу

В Беларуси задержали сотрудников «Пресс-клуба». Медиасообщества семи стран требуют их освобождения

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:28

Журналистские организации из России, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Латвии и Польши написали коллективное обращение по поводу задержания руководства «Пресс-клуба Беларусь». Они требуют отпустить коллег на свободу и прекратить их преследование.

Текст обращение опубликован на сайте Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) России. В нем указано, что 22 декабря в Минске силовики арестовали пятерых сотрудников «Пресс-клуба», а также провели обыски в их квартирах и офисе организации.

Среди задержанных — основатель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор по финансам Сергей Ольшевский, руководитель Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, а также оператор Петр Слуцкий.

«Мы убеждены в том, что атака на «Пресс-клуб» нацелена на то, чтобы помешать организации выполнять важную работу по поддержке медиа и журналистов Беларуси, работающих сегодня в крайне сложных условиях», — говорится в обращении.

Там также отмечается, что «Пресс-клуб» пользуется доверием и уважением журналистского сообщества не только в Беларуси, но и коллег из медиаорганизаций многих стран.

«Мы выражаем солидарность с нашими белорусскими коллегами, а также призываем коллег-журналистов и правозащитные организации других стран выразить свое отношение к аресту сотрудников этой независимой медиаорганизации и выступить в их поддержку», — пишут авторы обращения.

Сотрудники «Пресс-клуба Беларусь» были задержаны в течение дня 22 декабря. Портал Tut.by со ссылкой на источник писал, что их арестовали на 72 часа, а квартиры обыскивали в рамках уголовного дела по статье 243, части 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В комитете госконтроля сообщили, что Департамент финансовых расследований проверяет факты нарушения налогового законодательства «в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская «Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из‑за рубежа».

На сайте «Пресс-клуба» сообщается, что последнюю ночь все задержанные провели в ИВС на Окрестина. Аллу Шарко, Сергея Ольшевского и Сергея Якупова отвезли в ДФР, где их ждут адвокаты.

«Пресс-клуб Беларусь» — это площадка для профессионального развития медиасообщества, где проходят семинары, лекции, мастер-классы для журналистов. Организация в том числе публиковала материалы о репрессиях против независимых медиа и журналистов в республике.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить