Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий. Об этом президент заявил на заседании попечительского совета МГУ, сообщает «Говорит Москва».

«Хотел бы именно здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — отметил глава государства.

Путин заявил, что за последние годы авторитет МГУ среди ведущих интеллектуальных центров мира значительно вырос. Кроме того, по его словам, за прошедшее десятилетие удалось многого добиться в части развития — и в образовательной, и в научно-исследовательской сфере.

Ценность труда людей в сфере науки и технологий, их вклад в развитие страны заслуживают особого общественного и государственного признания, сказал Путин.

В этом году МГУ занял 37-е место в мировом рейтинге университетов. На первом месте — Гарвардский университет, на втором — Массачусетский технологический институт, на третьем — Стэнфордский университет. При этом МГУ стал лучшим вузом развивающихся стран Европы и Средней Азии.