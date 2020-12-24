Главред российского Mixmag Илья Воронин объявил о закрытии журнала

Журнал об электронной и клубной музыке «Mixmag Россия» закрылся спустя почти пять лет своего существования. Об этом его главный редактор Илья Воронин сообщил у себя в фейсбуке.

«Эти двадцать лет, что я пытался тут сделать, «как в Англии», принесли мне кучу друзей, классных знакомых, опыта, стиля, понимания общего процесса. Это самое ценное, что только можно желать в своей жизни. Хотелось бы добавить классическое «увидимся на танцполе», но пусть танцполы пока остынут, чтобы обновленными и с новой энергетикой войти в посткарантинную реальность! Спасибо всем, и извините, если что‑то было когда‑то не так!» — написал Воронин.