Главред российского Mixmag Илья Воронин объявил о закрытии журнала

Журнал об электронной и клубной музыке «Mixmag Россия» закрылся спустя почти пять лет своего существования. Об этом его главный редактор Илья Воронин сообщил у себя в фейсбуке.
«Эти двадцать лет, что я пытался тут сделать, «как в Англии», принесли мне кучу друзей, классных знакомых, опыта, стиля, понимания общего процесса. Это самое ценное, что только можно желать в своей жизни. Хотелось бы добавить классическое «увидимся на танцполе», но пусть танцполы пока остынут, чтобы обновленными и с новой энергетикой войти в посткарантинную реальность! Спасибо всем, и извините, если что‑то было когда‑то не так!» — написал Воронин.
Издание «Mixmag Россия» выпускалось с января 2016 года. Это была русскоязычная версия британского Mixmag — одного из старейших изданий об электронной и клубной музыке, которое выходит ежемесячно с 1 февраля 1983 года.
Илья Воронин — также один из основателей издательства «Белое яблоко», выпускающего книги про музыку и современную поп-культуру. Весной там вышла книга «Last Night a DJ Saved My Life: История диджеев» Билла Брюстера и Фрэнка Бротона. По просьбе «Афиши Daily» Воронин собрал плейлист главных диджейских хитов прошлого, упомянутых в этом издании.