В Москве запустили онлайн-сервис по поиску пропавших питомцев

На портале mos.ru запустился первый в России централизованный городской сервис для поиска потерявшихся питомцев. С его помощью получится создать единый реестр пропавших и найденных кошек и собак в Москве, уверяет заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Сервис «Поиск пропавших и найденных животных» находится в разделе «Услуги», категории «Животные и окружающий мир». При переходе на страницу необходимо указать, пропало животное или, наоборот, найдено.

Пользователи смогут смотреть объявления о пропавших и найденных питомцах и оставлять свои. Просматривать базу смогут все желающие, однако создавать объявления и подписываться на обновления реестра получат возможность только авторизованные юзеры.

«Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию. Так в Москве будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных, а создавать ее будут сами жители», — отметил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Описать питомца нужно будет подробно — указать вид, породу, пол, окрас и возраст. Среди других данных, которые необходимо будет сообщить при регистрации объявления на портале — номер клейма или чипа, дата потери или обнаружения животного, адрес, где животное было найдено или потерялось, радиус поиска и другая информация.