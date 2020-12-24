Супругам из Калининграда назначили сроки до 13 лет тюрьмы за передачу секретных данных Латвии

Калининградский областной суд приговорил семейную пару к срокам до 13 лет лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Бывшему юристу регионального министерства экономики Константину Антонцу назначили 12,5 лет колонии строгого режима, а его жене Антонине Зиминой, экспертке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, — 13 лет колонии общего режима. К тому же каждый из супругов должен выплатить по 100 тыс. рублей штрафа.

Прокуратура запрашивала для Антонца 13 лет колонии, для его супруги — 14 лет.

Как сообщал «Коммерсант», супругов признали виновными в передаче спецслужбам Латвии секретного документа, полученного Антонцом во время работы в министерстве. В файлах оговаривались «различные нюансы выделения бюджетных денег» и «другие подробности». При этом следствие настаивает, что мужчина знал о секретности этих данных.

К тому же супругов обвинили в раскрытии латвийской разведке информации о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе. Супруги прислали разведке его фотографию, указав звание и должность.

Отец Зиминой рассказывал изданию, что прокурор «к концу процесса не настаивал на наказании за этот эпизод».