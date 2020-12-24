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Власти Петербурга: ситуация с COVID-19 не позволяет снять ограничения на праздники

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:13

Эпидемиологические условия пока не позволяют снять коронавирусные ограничения в Петербурге во время новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова зампреда комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова.

«На данный момент оценка ситуации ведется каждый день, пока решение не принято. Как только будет возможность, оно будет мгновенно принято. Очевидно, пока такая возможность не возникает», — сказал Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что «на первом месте всегда жизнь и здоровье жителей, на втором месте экономика». По словам Ситова, все решения будут принимать, основываясь исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов.

При этом в городе достаточно коек для больных коронавирусом. Ситуация с госпитализацией на этой неделе менее напряженная, чем на прошлой, а порядка 60 тыс. петербуржцев лечатся на дому — это жители города, которые переносят коронавирус в легкой, средней форме или бессимптомно.

Петербургское правительство c 4 декабря ужесточило ограничительные меры из‑за коронавируса в городе: мероприятия, в которых участвуют свыше 50 человек, стало сложнее согласовывать, а также закрылись парки и океанариумы. Для детей до 16 лет также отменили мероприятия, которые проводят театры, цирки и концертные площадки. Ужесточился режим работы кафе и ресторанов: заведения общепита не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

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