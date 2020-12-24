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«Идите в жопу»: чужой голос в интервью с депутатом Вяткиным объяснили «технической ошибкой»

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:48
Обновлено сегодня в 10:46:

«Настоящее время» признало, что голос на аудио принадлежит не Вяткину.

«В эфире одной и программ 23 декабря прозвучала запись разговора журналиста телеканала Настоящее Время с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, одним из авторов нового законопроекта о клевете. Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция Настоящего Времени приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку», — говорится в материале телеканала.

Телеканал «Настоящее время» на фоне новостей о принятии закона о лишении свободы за клевету в сети позвонил его автору — депутату Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрию Вяткину. Тот в ответ послал журналистов «в жопу».

Парламентарий в резко негативной форме выказал свое нежелание обсуждать закон. Приводим расшифровку беседы, аудиоверсию которой можно найти в сюжете «Настоящего времени»:

«Настоящее время»: Дмитрий Федорович, здравствуйте. Ангелина, телеканал «Настоящее время». Есть у вас минутка?

Дмитрий Вяткин: Слушаю.

«Настоящее время»: Мы просто сегодня в новостях обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять по поводу закона.

Дмитрий Вяткин: Чего? Какой закон?

«Настоящее время»: О клевете.

Дмитрий Вяткин: О чем?

«Настоящее время»: О клевете.

Дмитрий Вяткин: Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу.

Сам депутат заявил, что на аудио не его голос и обвинил журналистов в клевете. Он добавил, что они позвонили ему с извинениями и обещали опубликовать опровержение.

Закон о лишении свободы за признанное клеветой обвинение в сексуальном насилии Госдума приняла 23 декабря в третьем чтении. За заведомо ложные обвинения в преступлениях сексуального характера, согласно закону, россиянам грозит до пяти лет колонии или до 5 млн рублей штрафа.

Что это значит и чем это грозит, «Афиша Daily» объясняла в отдельном материале.

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