На месте гостиницы «Россия» в Петербурге могут построить почти 500-метровый небоскреб

На месте гостиницы «Россия» в Петербурге могут построить 460-метровый небоскреб. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В Комитет по градостроительству уже поступило предложение об изменении предельной высоты зданий на площади Чернышевского. Общественные слушания по этому вопросу начались и должны завершиться 31 декабря.

Если разрешение на строительство высотки будет получено, на юге города может появиться здание, сопоставимое по высоте с «Лахта Центром». Проинвестировать строительство могут структуры, близкие к акционерам «Каротекст» — они контролируют гостиницы «Россия», «Выборгская» и пансионат «Балтиец».