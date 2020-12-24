Католическое Рождество впервые отметят в Вифлееме без паломников и иностранных туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство WAFA.

Мэр города Антон Салман объявил, что «участие в рождественской службе представителей местной общины будет очень ограниченным и небольшим по сравнению с предыдущими годами». Все площади и дороги на пути патриарха будут простерилизованы.

«В этом году праздник сопряжен с трудностями: полностью парализован туризм, который приносит 50% доходов экономики за счет работы отелей, ресторанов, магазинов и торгующих изделиями народного промысла лавок, а также туристических транспортных компаний, и это прямо и косвенно влияет на высокий уровень безработицы и сокращение покупок», — отметил мэр.

В Сочельник местный муниципалитет обеспечит всех участников рождественской службы масками и средствами дезинфекции, пообещал Салман. По традиции месса пройдет в церкви святой Екатерины. Ее проведет патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Службу можно будет посмотреть в онлайн-трансляции, ее покажут по всему миру. Сам Вифлеем в Рождество полностью закроется для посещений — проехать по городу смогут только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб и силовых структур.

В городе запретят любые массовые скопления людей, а также появление на улице без масок. К обеспечению правопорядка привлекут свыше 500 полицейских. Они будут работать с 6.00 и до завершения полуночной мессы.