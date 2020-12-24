Житель Москвы купил православный храм XIX века на Avito

Москвич Павел Осипов купил на Avito православный храм XIX века в зеле Завалово Тульской области. Об этом стало известно из протокола о проведении торгов на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

Покупка обошлась Осипову в 186 300 рублей, хотя изначально за церковь просили 450 тыс. рублей. Однако других претендентов на храм не оказалось, и владельцем храма великомученика Димитрия Солунского стал Осипов.

Церковь выставили на продажу из‑за банкротства предыдущей хозяйки — жительницы Тулы Надежды Карпухиной. Белевская епархия русской православной церкви высказала надежду, что новый хозяин сохранит предназначение храма.

«Самое главное, что у всех есть четкое понимание того, что храм должен оставаться храмом. Мы приложим все усилия для сохранения храмового здания и очень надеемся в дальнейшем на поддержку всех тех, кого так же, как и нас, заботит судьба храма в честь великомученика Димитрия Солунского», — сказал председатель информотдела епархии Андрей Бухтояров.

Региональный комитет по охране памятников вместе с епархией инициировали проверку законности продажи церкви. Священнослужители надеются, что здание передадут в собственность РПЦ.