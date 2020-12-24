В Израиле обнаружили следы самого мощного цунами на востоке Средиземного моря

В Израиле обнаружили следы самого мощного цунами на восточном побережье Средиземного моря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научный журнал Plos One.

Исследование провели ученые из Центра морской археологии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета штата Юта и некоторые израильские специалисты. Они нашли доказательства, что 9910-9290 лет назад на древний город Тель-Дор обрушилось самой мощное цунами из известных в регионе.

«Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тыс. лет назад, побережье было в четырех километрах от того места, где оно находится сегодня. Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот», — рассказал аспирант Центра морской археологии Скриппса Гилад Штиенберг.

Цунами в восточной части Средиземного моря случаются примерно раз в столетие. Во всяком случае, так было в последние шесть тысяч лет — более ранние периоды учеными не изучены. В Тель-Доре волна продвинулась на 1,5-3,5 км вглубь суши и имела высоту от 16 до 40 метров.

Ранее исследованные цунами в этом регионе были значительно меньше, они распространялись не более чем на 300 метров от побережья. Как правило, они возникали из‑за землетрясений в системе разломов Мертвого моря и последующих за ними подводных оползней.

«Наш проект был сосредоточен на реконструкции древнего климата и изменений окружающей среды на израильском побережье за последние 12 тыс. лет, и мы даже не мечтали найти свидетельства доисторического цунами в Израиле», — отметил Штиенберг.

На территории Тель-Дора люди жили еще 30 тыс. лет назад. Сам город, по информации ученых, существовал в бронзовом веке, в 2000–2550 годах до нашей эры. По словам специалистов, цунами смыло прибрежные поселения докерамического неолита и уничтожило наследие поселений натуфийцев — они жили на этой земле более 12 тыс. лет назад.