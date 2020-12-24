В Нью-Йорке для приезжих из Великобритании ввели штраф в 1 тыс. долларов за нарушение карантина

В Нью-Йорке для приезжих из Великобритании ввели штраф в размере 1 тыс. долларов за нарушение обязательного карантина по прибытии в город. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра Билла де Блазио.

По словам де Блазио, каждый прилетевший из Соединенного Королевства человек получит заказное почтовое письмо от начальника управления здравоохранения. В нем будет распоряжение об обязательном карантине.

В случае невыполнения правил пребывания в городе граждан начнут штрафовать на 1 тыс. долларов. «Каждый день отказа от карантина повлечет очередной штраф в таком же размере», — отметил мэр.

Причиной для введения столь строгих карантинных мер стали, как объяснил де Блазио, «крайне тревожные новости о быстром распространении нового штамма коронавируса» в Великобритании. Его обнаружили на прошлой неделе.

В связи с этим во всех аэропортах Нью-Йорка будут собирать сведения о месте проживания прибывающих из Великобритании. Шерифы затем посетят указанные адреса и проверят, соблюдают ли люди карантин.