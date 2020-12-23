перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Прокурор попросил шесть лет тюрьмы для аспиранта МГУ Азата Мифтахова 21:15
В Москве объявили победителей проекта «Академия звука» 20:36
Telegram начнут монетизировать, Галямина получила условный срок и другие новости дня 20:34 Дайджест
Фестиваль «Новое британское кино» пройдет в онлайн-кинотеатре Cool Play 19:43
«Помощь» В «Гоголь-центре» презентуют сервис «Помощь». В нем можно выбрать пенсионера и стать его патроном
В «Гоголь-центре» презентуют сервис «Помощь». В нем можно выбрать пенсионера и стать его патроном 19:08
Евросоюз одобрил новый «революционный» препарат от ВИЧ 18:27
«Каждый вечер в одиннадцать»: «РБК Стиль» выпустил традиционную музыкальную открытку к Новому году 17:43
Мундепа Юлию Галямину признали виновной по «дадинской» статье и приговорили к двум годам условно 17:31
Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс снимутся в триллере о пандемии 17:00
Леонид Парфенов стал новым гостем ютьюб-шоу Галины Юзефович 16:55
Cardi B/Instagram Карди Би стала инстаграм-гадалкой
Карди Би стала инстаграм-гадалкой 16:45
Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:39
Пол Маккартни показал жизнь на ферме в клипе «When Winter Comes» 15:58
Руины антиутопического мира в новом клипе Хаски «Бесконечный магазин» 15:52
Врачи «Шарите» опубликовали в научном журнале статью о лечении Навального от отравления «Новичком» 15:30
The Verge The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года
The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года 15:21
Госдума одобрила закон о лишении свободы за признанное клеветой обвинение в сексуальном насилии 14:58
Билли Айлиш, Баста и LP. Герман Греф составил плейлист для «творческой энергии» в «Сберзвуке» 14:37
В китайском зоопарке умерла старейшая панда в мире 13:53
Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation 13:00
Отключить рекламу
Дайджест

Telegram начнут монетизировать, Галямина получила условный срок и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:34

В России за сутки выявили 27 250 случаев коронавируса — на 1526 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 2,9 млн, а в мире — 78 млн.

В Дании обнаружили еще одну мутацию коронавируса. На этот раз штамм менее чувствителен к вакцине.

Врачи «Шарите» опубликовали в научном журнале The Lancet статью о лечении Алексея Навального. По данным специалистов, пациент «практически полностью» восстановился на 55-й день лечения.

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Он порекомендовал властям регионов принять такое решение.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету. Самый большой срок грозит за заведомо ложные обвинения в сексуальном насилии — до пяти лет колонии.

Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года. Это будет происходить «ненавязчиво», а «пользователи едва ли заметят серьезные изменения».

Мундепа Юлию Галямину признали виновной за неоднократные нарушения правил организации митингов. Ее приговорили к двум годам условного срока.

Москвичка пожаловалась в прокуратуру на «Победу». Ее отказались посадить рядом с сыном с аутизмом.

В китайском зоопарке умерла старейшая панда в мире. Ей было 38 лет, а в пересчете на человеческий возраст — 130 лет.

Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation. Среди них — экранизация Uncharted и сериал по The Last of Us для HBO.

Леонид Парфенов стал новым гостем ютьюб-шоу Галины Юзефович. Он рассказал о журналистике и творчестве, а также о Грузии и любимой кухне.

The White Stripes дропнули 90-минутный рождественский клип, Пол Маккартни выпустил музыкальный ролик «When Winter Comes», а рэпер Хаски поделился видео на песню «Бесконечный магазин».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Генпрокуратура РФ
Люди
Владимир Путин
Алексей Навальный
Павел Дуров
Пол Маккартни
Юлия Галямина
Леонид Парфенов
Галина Юзефович
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить