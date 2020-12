Telegram начнут монетизировать, Галямина получила условный срок и другие новости дня

В России за сутки выявили 27 250 случаев коронавируса — на 1526 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 2,9 млн, а в мире — 78 млн.

В Дании обнаружили еще одну мутацию коронавируса. На этот раз штамм менее чувствителен к вакцине.

Врачи «Шарите» опубликовали в научном журнале The Lancet статью о лечении Алексея Навального. По данным специалистов, пациент «практически полностью» восстановился на 55-й день лечения.

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Он порекомендовал властям регионов принять такое решение.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету. Самый большой срок грозит за заведомо ложные обвинения в сексуальном насилии — до пяти лет колонии.

Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года. Это будет происходить «ненавязчиво», а «пользователи едва ли заметят серьезные изменения».

Мундепа Юлию Галямину признали виновной за неоднократные нарушения правил организации митингов. Ее приговорили к двум годам условного срока.

Москвичка пожаловалась в прокуратуру на «Победу». Ее отказались посадить рядом с сыном с аутизмом.

В китайском зоопарке умерла старейшая панда в мире. Ей было 38 лет, а в пересчете на человеческий возраст — 130 лет.

Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation. Среди них — экранизация Uncharted и сериал по The Last of Us для HBO.

Леонид Парфенов стал новым гостем ютьюб-шоу Галины Юзефович. Он рассказал о журналистике и творчестве, а также о Грузии и любимой кухне.

The White Stripes дропнули 90-минутный рождественский клип, Пол Маккартни выпустил музыкальный ролик «When Winter Comes», а рэпер Хаски поделился видео на песню «Бесконечный магазин».