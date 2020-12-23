В Москве объявили победителей проекта «Академия звука»

В Москве на финальном концерте проекта «Академия звука» объявили победителей конкурса. Ими стали 11 человек, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Начинающие музыканты получили возможность выпустить собственные треки. Им удалось обойти в конкурсе около 16 тыс. человек — именно столько заявок на участие в «Академии звука» поступило изначально.

40 артистов обучались в музыкальных лагерях в Нижнем Новгороде и Новосибирске. За две недели они прослушали десятки лекций и мастер-классов и научились записывать музыку под руководством наставников — «Мальбэка» и Сюзанны.

В финал проекта вышли 20 музыкантов. В итоге победителями стали Георгий Турченко, Мария Родичева, Артем Хаустов, Иван Семенов, Полина Холодова, Валерия Барышникова, Виктория Мандельштам, Кристина Гартман, Михаил Хорев и Устина Адамс.

Кроме того, специальный приз получил оренбуржец Николай Комаров — он заключит контракт с ТНТ Music и снимет клип. Победителей проекта выбирало жюри из экспертов музыкальной индустрии, в их числе был редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

«Талант — это первостепенно, но без умения его продвигать, без понимания диджитал-инструментов и трендов в индустрии добиться успеха уже почти невозможно. «Академия звука» дает все это в комплексе — надеемся, мы поможем загореться ярче новым звездам», — отметила директор «Роскультцентра» Марина Абрамова.