В «Гоголь-центре» презентуют сервис «Помощь». В нем можно выбрать пенсионера и стать его патроном

23 декабря на сцене «Гоголь-центра» пройдет презентация проекта «Помощь» — первого в мире приложения адресной и прозрачной поддержки. Трансляция мероприятия начнется в 20:00 в соцсетях «Афиши».

Первая целевая группа для оказания адресной помощи — пожилые люди. Проект нацелен на то, чтобы обеспечить пенсионерам достойную жизнь.

Автор проекта — актер, соучредитель «Дома культур» и основатель благотворительных инициатив «Добрая машина» и «Добрый ящик» Никита Кукушкин. Он же будет вести сегодняшнюю презентацию.

На мероприятии покажут видео-манифест «Помощи», а также документальный фильм об истории создания приложения. Также на презентации выступят участники, партнеры и попечители проекта.

Музыкальными гостями станут Cream Soda, Sirotkin, Manizha, Бхима, Виталий Козак и Сережа Orange.