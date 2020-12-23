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Евросоюз одобрил новый «революционный» препарат от ВИЧ

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:27

Европейское агентство лекарственных средств одобрило препарат против ВИЧ, разработанный американской фармацевтической компанией ViiV Healthcare. Об этом пишет портал PinkNews.

Это инъекция из двух препаратов — каботегравира и рилпивирина, — которые нужно вводить один или два раза в месяц. Клинические испытания показали, что такая терапия может стать эффективной заменой ежедневному приему таблеток в рамках АРВТ.

Среди возможных побочных эффектов препарата — головная боль, головокружение, тошнота, усталость. Между тем по итогам исследования «примерно девять из десяти человек, перешедших на новую терапию, предпочли ее ежедневным таблеткам», рассказала генеральный директор ViiV Healthcare Дебора Уотерхаус.

По словам исполнительного директора британской благотворительной организации NAM Aidsmap Мэттью Ходсона, новое лекарство — «значительный шаг вперед в подходе к лечению ВИЧ».

Ранее научный центр Роспотребнадзора «Вектор» объявил, что разработанная им вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу иммунодефицита человека. Это подтвердила первая фаза клинических испытаний, в ходе которой антитела появились у 100% добровольцев.

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