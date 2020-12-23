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Леонид Парфенов стал новым гостем ютьюб-шоу Галины Юзефович

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:55

Литературный критик Галина Юзефович опубликовала новый выпуск своего ютьюб-шоу. Ее гостем на этот раз стал журналист Леонид Парфенов.

Парфенов, которого Юзефович назвала «великой звездой журналистики», рассказал о русских писателях и их творчестве, повести Л.Н.Толстого «Два гусара», различиях между журналистикой и кинодокументалистикой и своем переходе из большого ТВ на ютьюб. Парфенов и Юзефович также поговорили о Грузии, о восприятии винной культуры и любимой кухне журналиста.

«Немножко стыдно в таком признаваться, но когда мы писали этот разговор, я все время думала об одном: господи, как бы мной гордилась сейчас моя бабушка! В начале 90-х, когда вся страна бредила каналом НТВ, для нас с бабушкой Леонид Парфенов был иконой — иконой стиля, остроумия, образованности и вместе с тем легкости… С тех пор сменилось несколько исторических эпох, бабушки давно нет, я из подростка превратилась во взрослую женщину, мать семейства, а Леонид восхитительным (или возмутительным — тут уж как посмотреть) образом все тот же, даже лучше», — написала Галина Юзефович.

Ранее Юзефович рассказала «Афише Daily», зачем она запустила разговорное шоу на ютьюбе и почему Сурков и Симоньян интереснее Путина и Бузовой.

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