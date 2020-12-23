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Карди Би стала инстаграм-гадалкой

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:45

Рэп-исполнительница Карди Би будет предсказывать будущее своим поклонникам. Для этого она создала новый аккаунт в инстаграме.

Карди Би будет заниматься предсказаниями с 26 декабря и до кануна Нового года 31 декабря. Чтобы получить от нее предсказание, нужно написать ей в личных сообщениях соцсети.

«2020-й был жестким, детка. Давай наладим наш астральный план, как надо. Пиши мне в директ, чтобы получить вдохновляющее предсказание на 2021 год», — написала артистка.

В октябре Карди Би опубликовала в инстаграме сторис со ссылкой на сбор средств для помощи армянскому народу. После этого ее начали критиковать подписчики из Азербайджана, и она удалила пост. Позже певица призналась, что не разобралась в ситуации.

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