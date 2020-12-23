Руины антиутопического мира в новом клипе Хаски «Бесконечный магазин»

Видео начинается с антиутопической истории о роботе-миротворце, призванном спасти человечество, погрязшее в насилии. Согласно сюжету, робот, захотевший власти, начал клонировать себя и разрушать мир.

Рэпер Хаски выпустил клип на песню «Бесконечный магазин». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Трек «Бесконечный магазин» вышел на альбоме «Хошхоног», увидевшем свет в сентябре. Это первый полноформатный релиз артиста за более чем три года.

Ранее Хаски и Pixelord представили клип на совместный трек «Блабла». Видео создано в рамках проекта помощи артистам, художникам и барменам #SavetheNight.