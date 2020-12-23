перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Врачи «Шарите» опубликовали в научном журнале статью о лечении Навального от отравления «Новичком» 15:30
The Verge The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года
The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года 15:21
Госдума одобрила закон о лишении свободы за признанное клеветой обвинение в сексуальном насилии 14:58
Билли Айлиш, Баста и LP. Герман Греф составил плейлист для «творческой энергии» в «Сберзвуке» 14:37
В китайском зоопарке умерла старейшая панда в мире 13:53
Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation 13:00
Talking Heads получат «Грэмми» за «музыкальные достижения всей жизни» 12:48
Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года 12:35
Joe Biden/Instagram Twitter удалит всех подписчиков аккаунта президента США. Джо Байден будет собирать их с нуля
Twitter удалит всех подписчиков аккаунта президента США. Джо Байден будет собирать их с нуля 12:11
Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Грэмми» в прямом эфире 11:22
Москвичка пожаловалась в прокуратуру на «Победу». Ее отказались посадить рядом с сыном с аутизмом 11:22
В России за сутки выявили 27 250 случаев коронавируса 11:09
Nickelback спародировали сами себя в рекламе Google Photos 10:39
Вышел тизер аниме-адаптации манги «Шаман Кинг» 10:34
Jackson Simmer/Unsplash Apple запатентовала функцию переключения треков щелчком языка в AirPods
Apple запатентовала функцию переключения треков щелчком языка в AirPods 10:09
Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли 9:50
The White Stripes выпустили 90-минутный рождественский клип 8:54
В Дании обнаружили еще одну мутацию COVID-19. Штамм менее чувствителен к вакцине 3:59
Dior записал подкаст со сказками для детей 2:53
Stephen Monterroso/Unsplash Государство перестанет владеть контрольной долей Первого канала
Государство перестанет владеть контрольной долей Первого канала 1:55
Отключить рекламу

The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:21

Издание The Verge создало цифровую капсулу времени, в которой журналисты собрали самые значимые, по их мнению, события 2020 года. С коллекцияей артекфактов можно ознакомиться здесь.

Для создания капсулы, ученые помогли изданию сначала преобразовать данные в последовательность ДНК, а затем перенести их на крошечный кремниевый носитель. При правильном хранении информация может просуществовать не менее 300 лет. Специалисты рассматривают возможность скопировать информацию и на таком же носителе отправить в космос.

В капсулу попали селфи врачей масках и форме после ночной смены, шутки о том, как природа очистилась во время режима изоляции и аплодисменты врачам после окончания дневной смены.

Кроме того, там можно найти информацию о протестах Black Lives Matter, фотографии Сан-Франциско во время лесных пожаров в Калифорнии и кадры астронавтов NASA, которые прощаются с близкими перед полетом в космос.

Ранее «Яндекс» опубликовал динамический график наиболее важных событий уходящего года, составленный на основе поисковых запросов пользователей. На первом месте в течение почти всего года была пандемия коронавируса за исключением августа, когда россияне переключили внимание на события в Беларуси.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных

Другие материалы по темам

Теги
NASA
Яндекс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить