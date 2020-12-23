The Verge создал цифровую капсулу времени, собрав ярчайшие события 2020 года

Издание The Verge создало цифровую капсулу времени, в которой журналисты собрали самые значимые, по их мнению, события 2020 года. С коллекцияей артекфактов можно ознакомиться здесь.

Для создания капсулы, ученые помогли изданию сначала преобразовать данные в последовательность ДНК, а затем перенести их на крошечный кремниевый носитель. При правильном хранении информация может просуществовать не менее 300 лет. Специалисты рассматривают возможность скопировать информацию и на таком же носителе отправить в космос.

В капсулу попали селфи врачей масках и форме после ночной смены, шутки о том, как природа очистилась во время режима изоляции и аплодисменты врачам после окончания дневной смены.

Кроме того, там можно найти информацию о протестах Black Lives Matter, фотографии Сан-Франциско во время лесных пожаров в Калифорнии и кадры астронавтов NASA, которые прощаются с близкими перед полетом в космос.

Ранее «Яндекс» опубликовал динамический график наиболее важных событий уходящего года, составленный на основе поисковых запросов пользователей. На первом месте в течение почти всего года была пандемия коронавируса за исключением августа, когда россияне переключили внимание на события в Беларуси.