Билли Айлиш, Баста и LP. Герман Греф составил плейлист для «творческой энергии» в «Сберзвуке»

Глава Сбера Герман Греф опубликовал плейлист для «творческой энергии» в стриминговом сервисе «Сберзвук». Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.

Список состоит из 85 треков, среди которых пять композиций Modern Talking, четыре — Nothing But Thieves, шесть — Джо Бонамассы. Греф также выделил Билли Айлиш, LP и классиков Нила Янга, Леонарда Коэна, Гэри Мура и Джо Кокера.

В плейлист попало и множество русскоязычных артистов. В коллекции бизнесмена можно найти «Плачь и смотри» «Непары», «Дельфинов» группы «Мумий Тролль», «Credo» от певицы Zivert и песню «Родная», которую она записала вместе с Бастой.

Кроме того, Греф подготовил вторую подборку под заголовком «DALI». Это плейлист «для раскрытия потенциала Hi-Fi и Hi-End акустической системы», то есть прослушивания песен в формате FLAC.

«Сберзвук» был запущен осенью этого года. Самым популярным артистом за это время стал Моргенштерн.