В китайском зоопарке умерла старейшая панда в мире

В зоопарке китайского города Чунцин умерла старейшая панда в мире. Об этом сообщили представители учреждения в WeChat.

Панда по имени Синьсин скончалась в возрасте 38 лет. В пересчете на человеческий возраст ей было 130 лет. Она родилась летом 1982 года, и ее перевезли в зоопарк, когда ей был год. Панду называли матерью-героиней: за свою жизнь она родила 36 детенышей, и у нее уже 153 потомка.

В августе Синьсин отметила свой день рождения, и тогда она хорошо себя чувствовала. Панда поела «торт» из бамбука и фруктов. В октябре она потеряла аппетит, стала вялой и у нее начались проблемы с дыханием. Синьсин пытались спасти ветеринары, но в итоге она умерла от полиорганной недостаточности.

Только одна панда жила так же долго, как и Синьcин: в 2016 году умерла самка Цзяцзя, которой тоже незадолго до этого исполнилось 38 лет.