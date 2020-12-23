Talking Heads получат «Грэмми» за «музыкальные достижения всей жизни»

Американская группа Talking Heads получит премию «Грэмми» за «музыкальные достижения всей жизни». Об этом сообщает Variety.

Награду присуждают накануне основной церемонии вручения за особый вклад в музыку «исполнителям, внесшим большой вклад в индустрию звукозаписи». В этот раз вместе с Talking Heads почетного звания будут удостоены хип-хоп-пионеры Grandmaster Flash & The Furious Five, джазмен Лайонел Хэмптон, оперная певица Мэрилин Хорн, группа Salt-N-Pepa и исполнительница Селена.

Talking Heads за время своего существования не получили ни одной статутэтки «Грэмми». Единственный раз они получили номианцию в 1984 году за песню «Burning Down the House».

«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. Ведущим 63-ей церемонии выступит Тревор Ноа.

Претенденты на премию были объявлены в ноябре. Бейонсе стала лидером по количеству номинаций — она может выиграть шесть статуэток даже притом, что не выпускала новых альбомов за последний отчетный период.

Трансляцию вручения наград в России экслюзивно проведет мультимедийный сервис Okko 1 февраля.