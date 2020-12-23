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Talking Heads получат «Грэмми» за «музыкальные достижения всей жизни»

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:48

Американская группа Talking Heads получит премию «Грэмми» за «музыкальные достижения всей жизни». Об этом сообщает Variety.

Награду присуждают накануне основной церемонии вручения за особый вклад в музыку «исполнителям, внесшим большой вклад в индустрию звукозаписи». В этот раз вместе с Talking Heads почетного звания будут удостоены хип-хоп-пионеры Grandmaster Flash & The Furious Five, джазмен Лайонел Хэмптон, оперная певица Мэрилин Хорн, группа Salt-N-Pepa и исполнительница Селена.

Talking Heads за время своего существования не получили ни одной статутэтки «Грэмми». Единственный раз они получили номианцию в 1984 году за песню «Burning Down the House».

«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. Ведущим 63-ей церемонии выступит Тревор Ноа.

Претенденты на премию были объявлены в ноябре. Бейонсе стала лидером по количеству номинаций — она может выиграть шесть статуэток даже притом, что не выпускала новых альбомов за последний отчетный период.

Трансляцию вручения наград в России экслюзивно проведет мультимедийный сервис Okko 1 февраля.

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