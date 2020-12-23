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Twitter удалит всех подписчиков аккаунта президента США. Джо Байден будет собирать их с нуля

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:11

Twitter не станет передавать команде Джо Байдена подписчиков, которые были у аккаунтов в период администрации Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель избранного президента по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти.

Речь идет о страницах @POTUS (президент), @WhiteHouse (Белый дом), @VP (вице-президент) и @PressSec (пресс-секретарь Белого дома) и @FLOTUS (Первая леди). Учетные записи будут архивированы в начале следующего года.

Роб Флаэрти отметил, что в 2017 году Трамп просто перенял все 13,7 млн фолловеров Барака Обамы, когда получил доступ к учетной записи @POTUS. Предположительно пресс-служба Байдена хочет поступить честно по отношению к пользователям соцсети.

Джо Байден получит аккаунт президента США в твиттере 20 января, в день инаугурации. Представители платформы заявили, что процесс передачи учетной записи проходит в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации.

Ранее коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена следующим избранным президентом США. Из 538 выборщиков по меньшей мере 302 человека проголосовали за кандидата от Демократической партии. Для победы ему было необходимо набрать всего 270 голосов.

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