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Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года

Анастасия Цой
Сегодня в 12:35

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале пост, в котором рассказал о будущем мессенджера. По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей.

«При текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам», — написал Дуров. Он добавил, что на протяжении почти всей истории мессенджера оплачивал счета компании из личных сбережений.

Он заявил, что «когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути». Первый — продаться более крупному игроку, второй — начать зарабатывать деньги.

Продавать Telegram Дуров не планирует: «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников (имеется в виду WhatsApp — Прим. ред.) показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации».

С 2021 года Telegram начнет монетизироваться. Это будет происходить «ненавязчиво», а «большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения», отметил Дуров.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.
Павел Дуров

В Telegram появится собственная рекламная платформа для каналов, благодаря которой они будут монетизироваться. При этом в личных сообщениях и групповых чатах рекламы не будет. Подробности о рекламной платформе пока не известны.

«Мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности, и предложить миру пример технологической компании нового типа», — подытожил Дуров.

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