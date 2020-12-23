Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале пост, в котором рассказал о будущем мессенджера. По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей.

«При текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам», — написал Дуров. Он добавил, что на протяжении почти всей истории мессенджера оплачивал счета компании из личных сбережений.

Он заявил, что «когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути». Первый — продаться более крупному игроку, второй — начать зарабатывать деньги.

Продавать Telegram Дуров не планирует: «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников (имеется в виду WhatsApp — Прим. ред.) показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации».

С 2021 года Telegram начнет монетизироваться. Это будет происходить «ненавязчиво», а «большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения», отметил Дуров.