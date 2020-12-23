Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Грэмми» в прямом эфире

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63-й церемонии вручения наград премии «Грэмми». Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.

Эфир состоится 1 февраля и продлится 3,5 часа. После мероприятия церемонии на Okko будет доступна запись церемонии вручения наград.

«Мы знаем, насколько важно меломанам и ценителям музыки смотреть церемонию в реальном времени, и очень рады, что в этом году Okko предоставит им такую возможность», — заявила Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса.

Позже платформа представит специальную версию шоу, включающую в себя самые яркие моменты и лучшие выступления.

«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. Ведущим 63-й церемонии выступит Тревор Ноа.

Претенденты на премию были объявлены в ноябре. Бейонсе стала лидером по количеству номинаций — она может выиграть шесть статуэток даже притом, что не выпускала новых альбомов за последний отчетный период.