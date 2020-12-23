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В России за сутки выявили 27 250 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:09

В России за сутки выявили 27 250 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1526 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Архангельской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Республике Карелии.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 933 753. За последние сутки вылечились 24 447 человек, за все время — 2,3 млн. За сутки умерли 549 пациентов, за все время — 52 461.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 78 млн человек, то есть заболел каждый сотый житель Земли. 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18,2 млн). На втором и третьем — Индия (10 млн) и Бразилия (7,3 млн).

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