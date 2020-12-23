Nickelback спародировали сами себя в рекламе Google Photos

Канадская группа Nickelback исполнила пародию на саму себя для рекламы сервиса Google Photos. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Музыканты переделали клип на песню «Photograph», в которой лирический герой вспоминает о былом, глядя на фотографию. В новой версии вокалист Чад Крюгер рассматривает снимки в Google Photos и комментирует их.