Nickelback спародировали сами себя в рекламе Google Photos

Канадская группа Nickelback исполнила пародию на саму себя для рекламы сервиса Google Photos. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Музыканты переделали клип на песню «Photograph», в которой лирический герой вспоминает о былом, глядя на фотографию. В новой версии вокалист Чад Крюгер рассматривает снимки в Google Photos и комментирует их.
В ролике показаны кадры из архива группы и портреты музыкантов, сделанные в детстве. Кроме, того в песне Крюгер высмеивает свой прежний образ, когда он носил длинные волосы.
С 1 июня 2021 года сервис Google Photos ограничит объем бесплатно хранящихся на портале файлов. Пользователи смогут загрузить только 15 гигабайтов снимков. В этот объем не будут входить изображения, которые появились на сервисе до указанной выше даты.