Apple запатентовала функцию переключения треков щелчком языка в AirPods

Apple выиграла патент для функции переключения треков щелчком языка в AirPods. Об этом сообщается на портале Patently Apple, посвященном компании.

В патент на управление беспроводными наушниками также входят щелканье зубами и касание ушей, определенной точки на голове или любых других частей тела. Технология предполагает улавливание звуков через микрофон, направленный в ухо.

Команды не ограничены взаимодействием со своим собственным телом. Например, действия ввода могут включать в себя контакт пользователя с другим объектом или находящимся рядом человеком.

Ранее компания Apple представила AirPods Max — свои первые большие наушники. У них есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и «пространственное аудио». Их стоимость в российском магазине — 62 990 рублей.