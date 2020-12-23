Вышел тизер аниме-адаптации манги «Шаман Кинг»

Вышел тизер аниме-сериала, основанного на манге «Шаман Кинг». Релиз нового проекта от студии Bridge запланирован на апрель 2021 года.

Сериал покроет сюжет всех 35 томов переиздания манги, которое запустило издательство Kodansha. Режиссером выступил Джоджи Фурута (второй сезон аниме «Семь смертных грехов»). Опенинг и эндинг нового аниме, как и в экранизации 2001 года, исполнит японская певица и сэйю (так называют японских актеров озвучивания) Мэгуми Хаясибара. К своим ролям вернутся и некоторые другие актеры той экранизации.