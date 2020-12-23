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Вышел тизер аниме-адаптации манги «Шаман Кинг»

Анастасия Цой
Сегодня в 10:34

Вышел тизер аниме-сериала, основанного на манге «Шаман Кинг». Релиз нового проекта от студии Bridge запланирован на апрель 2021 года.

Сериал покроет сюжет всех 35 томов переиздания манги, которое запустило издательство Kodansha. Режиссером выступил Джоджи Фурута (второй сезон аниме «Семь смертных грехов»). Опенинг и эндинг нового аниме, как и в экранизации 2001 года, исполнит японская певица и сэйю (так называют японских актеров озвучивания) Мэгуми Хаясибара. К своим ролям вернутся и некоторые другие актеры той экранизации.

Оригинальная манга от автора Хироюки Такэи выпускалась с 1998 года по 2004 год и насчитывала 288 глав. По манге вышло несколько спин-оффов и продолжений. Предыдущая аниме-адаптация от студии Xebec транслировалась в Японии в 2001 и 2002 годах.

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