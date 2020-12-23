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The White Stripes выпустили 90-минутный рождественский клип

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:54

Американская группа The White Stripes выпустила 90-минутный Рождественский клип. Его можно посмотреть на ютьюбе.

Ролик сопровождает трек-лист из 28 песен. Среди них — композиции, ставшие бисайдами к песням, которые в начале декабря были выпущены сборнике хитов. Кроме того, в опубликованной коллекции можно услышать редкие записи, «акустическую классику» The White Stripes и рождественская песня «Candy Cane Children».

Видео получило название «Animated Yule Log» в честь торта «Рождественское полено», популярного во Франции и бывших французских колониях. Ролик, выполненный в фирменных цветах группы (красный, белый и чёрный), показывает зарисовки со сказочными существами, горящими городами и вяжущими старушками.

The White Stripes выпустили первый в своей дискографии сборник «Greatest Hits» 4 декабря. Коллекция из 26 песен доступна выйдет на дисках, виниле и стриминговых платформах.

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