В Дании обнаружили еще одну мутацию COVID-19. Штамм менее чувствителен к вакцине

В Дании обнаружили еще одну мутацию коронавируса. Новый штамм зафиксировали у 10% протестированных заболевших в стране, сообщил ТАСС.

По словам специалистов, тип вируса, названный N439K, менее чувствителен к вакцине. Представитель института Тира Грове Краузе отметил, что ученых беспокоит, будет ли вакцинация эффективной и какие группы людей окажутся более уязвимы перед заболеванием.

На данный момент датские медики обнаружили мутировавший COVID-19 в 1624 тыс. проб — в основном, они были взяты в пригородах Копенгагена и в Южной Ютландии. Кроме того, этот же вариант вируса встречается в других странах Европы.

Впервые N439K выявили в мае 2020 года в Румынии. Впоследствии он распространился и в других странах, наибольшее распространение новый штамм получил в Ирладии, Чехии и Швейцарии.