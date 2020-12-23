Модный дом Dior запустил подкаст со сказками для детей под названием Dior Tales. Об этом сообщил Elle.

Подкаст ведет креативный директор Baby Dior Корделия де Кастеллан. Специально для проекта она записала серию историй на английском и французском языке. Среди сказок — как старые полюбившиеся произведения (например, «Дюймовочка» Ганса Христиана Андерсена), так и новые рассказы, посвященные истории Dior.

Первые три эпизода — «Королевство Кристиана Диора», «Кристиан и открытие магии» и «Невероятное путешествие месье Диора» — вдохновлены жизнью и путешествиями знаменитого кутюрье. Каждый выпуск подкаста длится около 8 минут.

Послушать сказки от Dior можно на этой неделе вплоть до 25 декабря. Проект подготовлен специально для рождественского сезона. Аудио размещены на различных стриминговых площадках, выбрать подходящую можно здесь.