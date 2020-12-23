Государство перестанет владеть контрольной долей «Первого канала»

Государство сократит свою долю в уставном капитале акционерного общества «Первый канал» с 51% до 34%. Об этом сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на указ Владимира Путина.

Согласно документу, «Первый канал» исключат из перечня стратегическим предприятий и акционерных обществ. Государство выпустит дополнительные акции телевизионного холдинга и продаст их негосударственным компаниям.

В Минцифре утверждают, что «Первый канал» останется одним из ключевых медиаактивов государства. Контроль над акционерным обществом обеспечат не только 34% акций, но и новый механизм «золотой акции».

В конце сентября ВТБ отказался от акций в капитале «Первого канала». На данный момент госкорпорации владеют контрольным пакетом акций: 38,9% их принадлежат Росимуществу, 9,1% — ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — ФГУП «ТТЦ Останкино». Еще 29% — «Национальной медиа группе».

Недавно в Совете директоров «Первого канала» появился новый председатель. Им стал помощник президента России Максим Орешкин.