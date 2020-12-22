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В Канаде нашли мумию волчонка. Она пролежала в вечной мерзлоте больше 50 тыс. лет

Валерия Корниенко
Вчера в 22:50

На северо-западе Канады нашли хорошо сохранившуюся мумию волчонка, который жил около 57 тыс. лет назад. Об этом сообщает CNN.

Останки животного нашли золотодобытчики на золотых приисках в Клондайке. Они разбивали мерзлый грунт с помощью специальной водяной пушки и в какой‑то момент заметили в нем мумию. Находку поместили в холодильник и сообщили о ней палеонтологам.

Местные жители дали волчонку имя Жур. Исследователи утверждают, что это самка, которая умерла в возрасте шести или семи недель.

Жур — наиболее хорошо сохранившийся экземпляр мумии волка — у нее целы почти вся кожа, большая часть меха и зубы. Ученым даже удалось выяснить, чем питалась волчица: ее рацион состоял в основном из рыбы.

Животное, скорее всего, умерло из‑за обрушение жилища. Благодаря тому, что смерть наступила непосредственно в вечной мерзлоте, мумия так хорошо сохранилась.

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