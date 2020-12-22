В Петербурге местная жительница потребовала от «Макдоналдса» 72,7 млн рублей из‑за запаха в доме

Жительница Петербурга, проживающая на улице Рубинштейна, подала иск в суд на «Макдоналдс», который находится на первом этаже ее дома. Она попросила взыскать с ресторана 72,7 млн рублей за то, что ей приходится терпеть запах пережаренного масла и жира в своей квартире, сообщила в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов города.

Также женщина жаловалась на шум и вибрации от систем кондиционирования, вентиляционных трубопроводов и прочего оборудования, которое работает круглосуточно. По ее словам, из‑за этого у нее обостряется головная боль и появляются проблемы со сном.

Суд назначил экспертизу, в ходе которой выяснилось, что оборудование не нарушает нормы СанПИНа. Днем шум не превышает нормативы, а ночью не доносится до спальни, окна которой выходят на другую сторону дома.

В итоге Куйбышевский районный суд отказал женщине в компенсации вреда.