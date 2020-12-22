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Главу предвыборного штаба Соболь арестовали на семь суток за неповиновение полиции

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:33

Петровский районный суд арестовал на семь суток начальницу предвыборного штаба Любови Соболь и продюсера ютьюб-канала «Навальный LIVE» Ольгу Ключникову. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Такой же срок дали оператору «Навальный Live» Акиму Керимову. Обоих признали виновными в неповиновении законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП).

Ключникову и Акимова задержали возле ОВД «Новокосино». Там находились Любовь Соболь, а также сотрудник ее штаба Константин Распопов — его, по данным «Медиазоны», оштрафовали на 1000 рублей по той же статье.

Соболь и Распопов были задержаны вечером 21 декабря возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Алексея Навального. Адвокат говорил, что Соболь хотели допросить в ходе доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. В итоге ее отпустили без предъявления обвинений.

Ранее Навальный опубликовал видео, в котором он звонит Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

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